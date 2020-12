Bimba scrive a Babbo Natale | Rivorrei papà Scatta la gara di solidarietà tra postini

(Di lunedì 28 dicembre 2020) "Piccola Miriam, anche se non è con te,tuo che è lassù abita nel tuo cuoricino". È l’inizio di un biglietto inviato dalle Poste Italiane di Campobasso a una bambina di 6 anni, che per questoaveva chiesto un dono speciale: riabbracciare il suo, morto a 47 anni a causa di una malattia.

Una bimba invia una letterina a Babbo Natale per il papà in Paradiso: la risposta dei postini è commovente. Qualche giorno prima del Natale, in un Ufficio Postale della provincia di Campobasso, si è p ...