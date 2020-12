Valeria Graci | marito | figli | età | vita privata e Instagram della comica nata sul palco di Zelig

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 27 dicembre 2020) n questo articolo vi sveleremo l’età, il, i, lae il profilodimilanese che deve la sua notorietà a, passerella sulla quale, assieme all’amica Katia Follesa, davaa una gustosa parodia di Uomini e Donne (in cui il tronista era un improbabile Claudio Bisio). Chi è ildie qual è la sua età?è stata sposata per molto tempo con Simon Russo. I due si conobbero nel lontano 2011. Dalla loro relazione è nato uno, Pierluigi. Il rapporto tra i due non ha retto però alle liti troppo frequenti e sempre più accese. Secondo quando la ...