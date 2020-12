Tutti per 1 - 1 per tutti, Margherita Buy: “Questa è una commedia che incontra la fiaba” (Di domenica 27 dicembre 2020) Intervista a Margherita Buy, Giulia Michelini e Anna Ferzetti, protagoniste di tutti per 1 - 1 per tutti di Giovanni Veronesi, con Pierfrancesco Favino che torna a essere D'Artagnan. A due anni da Moschettieri del re, Margherita Buy torna a indossare i nobili panni della regina Anna d'Austria e ritrova Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea e Rocco Papaleo nei ruoli di D'Artagnan, Porthos e Athos, protagonisti di tutti per 1 - 1 per tutti, diretto sempre da Giovanni Veronesi, a Natale in onda su Sky e in streaming su Now Tv. Con lei due new entry: Giulia Michelin e Anna Ferzetti, che interpretano rispettivamente la veggente Tomtom ed Enrichetta d'Inghilterra. La regina affida ai Moschettieri una missione segreta: ... Leggi su movieplayer (Di domenica 27 dicembre 2020) Intervista aBuy, Giulia Michelini e Anna Ferzetti, protagoniste diper 1 - 1 perdi Giovanni Veronesi, con Pierfrancesco Favino che torna a essere D'Artagnan. A due anni da Moschettieri del re,Buy torna a indossare i nobili panni della regina Anna d'Austria e ritrova Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea e Rocco Papaleo nei ruoli di D'Artagnan, Porthos e Athos, protagonisti diper 1 - 1 per, diretto sempre da Giovanni Veronesi, a Natale in onda su Sky e in streaming su Now Tv. Con lei due new entry: Giulia Michelin e Anna Ferzetti, che interpretano rispettivamente la veggente Tomtom ed Enrichetta d'Inghilterra. La regina affida ai Moschettieri una missione segreta: ...

Pontifex_it : In questi giorni ho ricevuto messaggi augurali da Roma e da altre parti del mondo. Nell’impossibilità di rispondere… - RobertoBurioni : Il problema in questo momento non sono Heather Parisi che non si vaccina o Enrico Montesano che non si fida. Il pro… - albertoangela : Stasera su @RaiUno abbiamo la fortuna di rivedere il valore, la simpatia, la genialità di Gigi Proietti in Edmund K… - SUNSHINEYEOL92 : @SimonaParisi11 si ma il punto è che i grego cosi riportano sempre parole false ma la gente non lo capisce e va in… - antonello_piras : @regynadeserto @marco_gervasoni @satyagrahaaa Tutti gli altri esperti contano quanto lei e me ossia nulla. Se il pr… -