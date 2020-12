Teodosic e Belinelli non bastano, l'Olimpia passa a Bologna (Di domenica 27 dicembre 2020) Il derby d'Italia, la sfida più attesa del campionato, va all' Olimpia Milano che sotto gli occhi del tecnico rossonero Stefano Pioli batte 73-68 la Virtus Bologna di Belinelli alla Segafredo Arena. ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 27 dicembre 2020) Il derby d'Italia, la sfida più attesa del campionato, va all'Milano che sotto gli occhi del tecnico rossonero Stefano Pioli batte 73-68 la Virtusdialla Segafredo Arena. ...

LucaSky5 : ?? #Milano fa suo il big match in casa della #Virtus, a #Bologna la partita si decide nelle battute finali.… - woland1964 : Brutta partita, punteggio basso e molti errori. Vince Milano che nei momenti topici la mette dentro. Belinelli anco… - bbbnzl30 : Big match del campionato italiano,in chiaro su #Rai2, ritorno di Belinelli, Chacho vs Teodosic, occasione perfetta… - perini55 : @Stekalk Mi sembra che fra Belinelli e Teodosic Nessun canestro se non 3 liberi nell’ ultimo quarto - AleZucco81 : Spiace per Teodosic, spiace soprattutto per Belinelli... ?????? Alè @OlimpiaMI1936 !! #VirtusBolognaMilano -