Quanto guadagnano i massimi dirigenti del Milan?

Quanto guadagnano i dirigenti del Milan? Gli stipendi dell'amministratore delegato Gazidis e del presidente Scaroni.

Il 28 ottobre scorso il Milan ha confermato le deleghe ad alcune figure principali dell'organigramma rossonero, come il presidente Paolo Scaroni e l'amministratore delegato Ivan Gazidis. Con esse, ...

Dovizioso-Lorenzo, la polemica di Natale. «In Ducati perdeva sempre». «Non mi piaci, invidiavi i miei soldi»

Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo non si sono mai amati fin da quando erano avversari da ragazzini. Non c’era motivo perché questo Natale — il primo in cui entrambi non devono pensare alla prossima ...

