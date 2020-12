Proiettile gli fora il parabrezza dell'auto, l'intervento dei carabinieri (Di domenica 27 dicembre 2020) carabinieri, archivio Centrato da un Proiettile che gli ha forato il parabrezza della macchina entrando nell'abitacolo, mentre conduceva la sua macchina in via Felisati, a Mira, la sera di Santo ... Leggi su veneziatoday (Di domenica 27 dicembre 2020), archivio Centrato da unche gli hato ila macchina entrando nell'abitacolo, mentre conduceva la sua macchina in via Felisati, a Mira, la sera di Santo ...

mostlesbian : @Giulian29549250 in pratica sono 7 ragazzi coreani che fanno parte di questa boyband. Il nome completo è Bangtan So… - veneziatoday : Proiettile gli fora il parabrezza dell'auto, l'intervento dei carabinieri --> - Pietro_6868 : ...Gli lasciarono il proiettile in corpo? ???? #LovingVincent - Didoccupato : Per rallentare il tempo e far si che una pallottola non lo colpisse invece gli bastava aggiungere una indeterminata… - coroncinamarty : @_Lorenzo_00 uff magari gli posso insegnare il moto del proiettile, così pone un po’ le basi hahahahaha -

Ultime Notizie dalla rete : Proiettile gli Proiettile gli fora il parabrezza dell'auto, l'intervento dei carabinieri VeneziaToday Ostia, scopre di avere il Covid e si spara: anziano in fin di vita

Si è sparato alla testa ed è caduto a terra. La moglie, che probabilmente era in un’altra stanza, l’ha trovato a in un lago di sangue e, non immaginando quanto era successo, ha chiamato il 118 dicendo ...

Auto in corsa centrata da un proiettile, conducente ferito all'addome

MIRA - Una pallottola sfonda il parabrezza dell’auto che sta guidando e lo colpisce all’addome: ad attutire il colpo l’impatto col il vetro e con la pesante giacca a ...

Si è sparato alla testa ed è caduto a terra. La moglie, che probabilmente era in un’altra stanza, l’ha trovato a in un lago di sangue e, non immaginando quanto era successo, ha chiamato il 118 dicendo ...MIRA - Una pallottola sfonda il parabrezza dell’auto che sta guidando e lo colpisce all’addome: ad attutire il colpo l’impatto col il vetro e con la pesante giacca a ...