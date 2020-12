Palermo, rosanero pronti a buttarsi sul mercato: riflettori puntati sul centrocampo e sulle corsie laterali (Di domenica 27 dicembre 2020) "Il Palermo pronto a buttarsi sul mercato".Titola così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori in casa Palermo. A pochi giorni dalla fine del 2020 e dall'inizio della sessione invernale di calciomercato, l'attenzione della tifoseria rosanero, e non solo, è già rivolta alle possibili mosse in entrata della società. Una cosa è certa, "niente follie, ma è probabile che la società intervenga per avere più alternative di qualità".D'altra parte, con una squadra arenata al decimo posto della classifica, un gap molto importante con chi lotta per il vertice e le tante, troppe, lacune venute fuori nel corso della prima parte della stagione, va valutata la necessità di rinforzare un organico che stenta a decollare. Tuttavia, "il budget è ancora da ... Leggi su mediagol (Di domenica 27 dicembre 2020) "Ilpronto asul".Titola così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', che punta iin casa. A pochi giorni dalla fine del 2020 e dall'inizio della sessione invernale di calcio, l'attenzione della tifoseria, e non solo, è già rivolta alle possibili mosse in entrata della società. Una cosa è certa, "niente follie, ma è probabile che la società intervenga per avere più alternative di qualità".D'altra parte, con una squadra arenata al decimo posto della classifica, un gap molto importante con chi lotta per il vertice e le tante, troppe, lacune venute fuori nel corso della prima parte della stagione, va valutata la necessità di rinforzare un organico che stenta a decollare. Tuttavia, "il budget è ancora da ...

WiAnselmo : #Palermo, rosanero pronti a buttarsi sul mercato: riflettori puntati sul centrocampo e sulle corsie laterali… - Mediagol : #Palermo, rosanero pronti a buttarsi sul mercato: riflettori puntati sul centrocampo e sulle corsie laterali… - ILOVEPACALCIO : Repubblica: '#Palermo, il bilancio di fine anno è in rosso. I rosanero al momento sono una squadra mediocre' - valerio_tripi : Natale in rosanero, i giocatori chiamano i tifosi a casa per gli auguri - RetweetPalermo : RT @rep_palermo: Natale in rosanero, i giocatori chiamano i tifosi a casa per gli auguri [di Valerio Tripi] [aggiornamento delle 13:41] htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo rosanero Palermo, rosanero pronti a buttarsi sul mercato: riflettori puntati sul centrocampo e sulle corsie laterali Mediagol.it Caracciolo: “Lucca ha qualità, Palermo grande chance”

"Il paragone con me? Non avendolo mai visto di presenza, non azzardo paragoni. Io sono alto 1,94, quindi ha qualche centimetro più di me" ...

Cosa manca al Palermo? Rispondono così i tifosi rosanero

Le ultime” 07:56Corriere dello Sport: “Palermo, i difetti e tanto potenziale” 07:27Cosa manca al Palermo? Rispondono così i tifosi rosanero 19:45Amauri impazzisce per la maglia celebrativa del Palermo ...

"Il paragone con me? Non avendolo mai visto di presenza, non azzardo paragoni. Io sono alto 1,94, quindi ha qualche centimetro più di me" ...Le ultime” 07:56Corriere dello Sport: “Palermo, i difetti e tanto potenziale” 07:27Cosa manca al Palermo? Rispondono così i tifosi rosanero 19:45Amauri impazzisce per la maglia celebrativa del Palermo ...