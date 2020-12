Lecce – Vicenza: al Via del Mare finisce 2-1 (Di domenica 27 dicembre 2020) Lecce – Vicenza valevole per la quindicesima giornata di Serie B, è terminata 2-1. I padroni di casa portano a casa la vittoria dopo una gara molto combattuta con la squadra veneta che è passata in vantaggio per prima. Grazie a questi tre punti i giallorossi guadagnano la sesta posizione in classifica mentre i biancorossi si fermano al tredicesimo posto. Lecce – Vicenza, com’è andata la partita? PRIMO TEMPO: Inizia puntuale alle 15.00 allo stadio Via del Mare, Lecce – Vicenza. Partono subito bene i padroni di casa che esercitano molto pressing sugli avversari che riescono comunque a difendere la propria metà campo. Dopo un inizio un po’ traballante, il Vicenza passa in vantaggio grazie alla rete di Marotta che tira di potenza e supera Gabriel. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 27 dicembre 2020)valevole per la quindicesima giornata di Serie B, è terminata 2-1. I padroni di casa portano a casa la vittoria dopo una gara molto combattuta con la squadra veneta che è passata in vantaggio per prima. Grazie a questi tre punti i giallorossi guadagnano la sesta posizione in classifica mentre i biancorossi si fermano al tredicesimo posto., com’è andata la partita? PRIMO TEMPO: Inizia puntuale alle 15.00 allo stadio Via del. Partono subito bene i padroni di casa che esercitano molto pressing sugli avversari che riescono comunque a difendere la propria metà campo. Dopo un inizio un po’ traballante, ilpassa in vantaggio grazie alla rete di Marotta che tira di potenza e supera Gabriel. ...

