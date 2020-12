Covid e tumori del sangue: rischio decesso più alto (Di domenica 27 dicembre 2020) La presenza simultanea di Covid-19 e neoplasie ematologiche determina un rischio di decesso del 20%, che sale al 33% per i pazienti in terapia intensiva La compresenza di un tumore del sangue e del Covid-19 determina un rischio di decesso del 20%, rischio che sale al 33% per i pazienti ricoverati in unità di terapia intensiva.… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 27 dicembre 2020) La presenza simultanea di-19 e neoplasie ematologiche determina undidel 20%, che sale al 33% per i pazienti in terapia intensiva La compresenza di un tumore dele del-19 determina undidel 20%,che sale al 33% per i pazienti ricoverati in unità di terapia intensiva.… L'articolo Corriere Nazionale.

