Coronavirus, i numeri in chiaro. Pregliasco: «Con il vaccino non siamo più soli davanti al virus. Ma non abbassiamo la guardia» (Di domenica 27 dicembre 2020) Mentre l'Italia e altri Paesi dell'Unione Europea erano alle prese con il V-Day, nel nostro Paese si sono registrati +8.913 nuovi casi di positività al Coronavirus e 298 decessi. Il numero dei tamponi elaborati è stato inferiore alle 60mila unità, quasi un terzo in meno rispetto a quelli elaborati nella giornata di ieri, 26 dicembre. La pressione negli ospedali italiani è tornata a crescere principalmente nei reparti Covid-19, con +259 ricoveri, ma non nelle terapie intensive. Il tasso di positività sfiora il 15% a livello nazionale. Ma tale dato, come spiega a Open il professor Fabrizio Pregliasco, virologo, direttore sanitario dell'istituto Galeazzi di Milano e presidente dell'Anpas, è «alterato» dal periodo festivo; per avere «buon polso» sulla situazione epidemiologica, al netto delle festività, bisognerà attendere almeno ...

