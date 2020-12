Bayonetta 3 sparito? Hideki Kamiya rassicura ancora i fan con un messaggio riciclato dell' anno scorso

(Di domenica 27 dicembre 2020)3 venne annunciato durante i Game Awards del 2017, come titolo esclusivo per Nintendo Switch e si tratta, senza ombra di dubbio, di uno dei giochi più attesi per la console ibrida. Sfortunatamente, fin da quel primo teaser di tre anni fa, non abbiamo più avuto alcuna notizia: nessun screen, nessun trailer, nessun aggiornamento sullo stato dei lavori, niente di niente. Le ipotesi di development hell o cancellazione erano partite quasi subito, madi Platinum Games ha sempre provveduto are i malpensanti, assicurando che lo sviluppo di3 procedesse senza problemi. I fatti, tuttavia, parlano chiaro: di questo gioco, dopo tre anni, nemmeno l'ombra. Leggi altro...

