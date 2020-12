Verissimo, De Filippi parla della Cuccarini: “E’ stata una bella scoperta”, su Gerry Scotti: “Incoraggia tutti” (Di sabato 26 dicembre 2020) Intervistata a Verissimo, Maria De Filippi racconta il suo rapporto la famiglia, fino ai colleghi Lorella Cuccarini e Gerry Scotti Nella puntata del 26 dicembre di Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin, è stata ospitata Maria De Filippi. La storica conduttrice Mediaset si è raccontata in un’intervista, parlando della sua famiglia e dei colleghi. In particolare, ha speso belle parole per Lorella Cuccarini e Gerry Scotti. La Cuccarini aveva lasciato un videomessaggio di ringraziamento a Maria: “Il tuo è stato un abbraccio grazie. In un anno così difficile, Amici 20 è una speranza per tutti”. A quel ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 26 dicembre 2020) Intervi, Maria Deracconta il suo rapporto la famiglia, fino ai colleghi LorellaNella puntata del 26 dicembre di, programma condotto da Silvia Toffanin, èospitata Maria De. La storica conduttrice Mediaset si è raccontata in un’intervista,ndosua famiglia e dei colleghi. In particolare, ha speso belle parole per Lorella. Laaveva lasciato un videomessaggio di ringraziamento a Maria: “Il tuo è stato un abbraccio grazie. In un anno così difficile, Amici 20 è una speranza per”. A quel ...

IlContiAndrea : #LorellaCuccarini alla De Filippi: “La tua per #Amici20 non è stata solo una proposta professionale ma soprattutto un abbraccio” #Verissimo - IlContiAndrea : Colpaccio Toffanin. Intervista a Maria De Filippi nello speciale di sabato #Verissimo Merry Xmas alle 15 - ClarabellaBest : RT @MediasetPlay: “Quando ho dei momenti di difficoltà non chiedo, mi scoccia. Con me ho Maurizio, mio fratello, la mia amica storica di Pa… - andreapalazzo2 : RT @MediasetPlay: “Quando ho dei momenti di difficoltà non chiedo, mi scoccia. Con me ho Maurizio, mio fratello, la mia amica storica di Pa… - isorrisidiem : RT @fraversion: io me la immagino @MarroneEmma che entra nel camerino di Maria De Filippi e le “ruba” ogni volta un paio di scarpe ?????? #Ve… -