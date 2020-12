Variante Covid | primo caso in Lombardia | un positivo a Varese | arrivava dal Regno Unito

Leggi su ilnotiziario

(Di sabato 26 dicembre 2020) Lainglese delarriva anche in. Ilaccertato sarebbe in provincia di, più precisamente ad Assago Seprio, paese di 5mila abitanti. A darne notizia è lo stesso sindaco, Fabio Montagnoli. “Il direttore di Ats, in questo momento, mi ha comunicato di aver riscontrato nel nostro comune iltd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.