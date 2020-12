L’Italia non si è attrezzata per riciclare la plastica che la Cina non vuole più (Di sabato 26 dicembre 2020) (foto: dal documentario Plastic China)Fino a pochi anni fa, era la Cina ad accogliere la plastica del mondo per recuperarla. Il Dragone si è fatto carico per decenni degli scarti dell’Occidente, costruendoci attorno un’economia, in molti casi industriale, a volte fatta di piccoli e precari laboratori artigianali, come raccontato dal pluripremiato documentario Plastic China. Le cose sono parzialmente cambiate a gennaio del 2018. Dopo un annuncio avvenuto pochi mesi prima, e con una decisione improvvisa che ha lasciato spiazzati molti, Pechino ha varato la politica National Sword mettendo al bando l’importazione di 24 tipi di materiali solidi, oltre a porre severi limiti sul grado di contaminazione degli altri: stop al pattume indifferenziato, ad esempio, ma anche alla carta contaminata da grassi. Il nuovo corso, secondo il governo, è imposto da ragioni ... Leggi su wired (Di sabato 26 dicembre 2020) (foto: dal documentario Plastic China)Fino a pochi anni fa, era laad accogliere ladel mondo per recuperarla. Il Dragone si è fatto carico per decenni degli scarti dell’Occidente, costruendoci attorno un’economia, in molti casi industriale, a volte fatta di piccoli e precari laboratori artigianali, come raccontato dal pluripremiato documentario Plastic China. Le cose sono parzialmente cambiate a gennaio del 2018. Dopo un annuncio avvenuto pochi mesi prima, e con una decisione improvvisa che ha lasciato spiazzati molti, Pechino ha varato la politica National Sword mettendo al bando l’importazione di 24 tipi di materiali solidi, oltre a porre severi limiti sul grado di contaminazione degli altri: stop al pattume indifferenziato, ad esempio, ma anche alla carta contaminata da grassi. Il nuovo corso, secondo il governo, è imposto da ragioni ...

RadioItalia : Non vediamo l'ora di poter cantare di nuovo con @mengonimarco ! Nel frattempo, riviviamo i suoi momenti più belli… - borghi_claudio : Ma basta con 'sta scemenza de 'l'Italia resiste grazie all'Europa'. Ma esiste qualcuno al mondo fuori dall'europa c… - chedisagio : «Questa Task Force è stata superata, perché non è mai esistita». Il Recovery plan è la più grande occasione che cap… - CervatoEmanuela : RT @Zbarskij: Chi sopravvive viene portato in Grecia, segregati dai trafficanti di vite affinché non diano notizia della tragedia. Qualcuno… - AnnamariaBosia : RT @dibellagf: Ancora una strage di migranti. Sono almeno 20 le persone morte (5 bambini) in un naufragio al largo della costa di Sfax, in… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia non Covid, Galli (Oms) sulla variante inglese: più trasmissibile da bambini Corriere della Sera