La collezione Saint Laurent fa impazzire le star (Di sabato 26 dicembre 2020) La collezione presentata nel deserto illuminato da un sentiero di fiamme, che dall’alba al calar del sole vuole stringerci in un caloroso abbraccio, ma da lontano. Il logo YSL impresso su uno dei versanti del deserto scolpito dal vento domina come un sigillo l’héritage che si cela dietro la sabbia. Wish you were here, Vorrei che foste qui. Anthony Vaccarello, il direttore creativo di Yves Saint Laurent, è tornato in Marocco. Lontano dalle passerelle della Fashion Week, la collezione primavera estate 2021 è un viaggio nel deserto del Sahara, luogo simbolico per la maison, dal momento che a Marrakech vi è custodito il museo del fondatore. I dettagli della collezione Una collezione che omaggia il deserto nelle nuance e nelle poche fantasie. Un inno alla semplicità, in cui ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 26 dicembre 2020) Lapresentata nel deserto illuminato da un sentiero di fiamme, che dall’alba al calar del sole vuole stringerci in un caloroso abbraccio, ma da lontano. Il logo YSL impresso su uno dei versanti del deserto scolpito dal vento domina come un sigillo l’héritage che si cela dietro la sabbia. Wish you were here, Vorrei che foste qui. Anthony Vaccarello, il direttore creativo di Yves, è tornato in Marocco. Lontano dalle passerelle della Fashion Week, laprimavera estate 2021 è un viaggio nel deserto del Sahara, luogo simbolico per la maison, dal momento che a Marrakech vi è custodito il museo del fondatore. I dettagli dellaUnache omaggia il deserto nelle nuance e nelle poche fantasie. Un inno alla semplicità, in cui ...

