Grande Fratello Vip, Pamela Prati contro Cecilia Capriotti: «Una donna che ne attacca un’altra è una cosa triste» (Di sabato 26 dicembre 2020) Pamela Prati se la prende con Cecilia Capriotti, ultimamente reclusa all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Cecilia Capriotti infatti, parlando di un evento a cui ha partecipato, ha riferito al coinquilino Tommaso Zorzi che Pamela Prati era stata fischiata. Pamela Prati non è affatto d’accordo con le parole di Cecilia Capriotti: “Io da un’altra donna non mi aspetto una cosa simile – ha dichiarato a “361magazine” – Una donna che attacca un’altra donna è una cosa triste. Quello che ha ... Leggi su newscronaca.myblog (Di sabato 26 dicembre 2020)se la prende con, ultimamente reclusa all’interno della casa delVip.infatti, parlando di un evento a cui ha partecipato, ha riferito al coinquilino Tommaso Zorzi cheera stata fischiata.non è affatto d’accordo con le parole di: “Io danon mi aspetto unasimile – ha dichiarato a “361magazine” – Unacheè una. Quello che ha ...

