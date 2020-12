Grande Fratello Vip 5, scatta il bacio tra due Vipponi (Di sabato 26 dicembre 2020) Tommaso Zorzi ha baciato Pierpaolo Pretelli in seguito a un gioco natalizio voluto dal GF Vip. L’influencer milanese si sarebbe buttato nella vasca dov’era l’ex velino e l’avrebbe baciato in bocca. Zorzi aveva già affermato di voler alzare l’asticella dello show e con questo gesto, pare che ci sia riuscito alla Grande. Ma vediamo insieme come sono andate precisamente le cose. GF Vip gossip, Tommaso Zorzi bacia Pierpaolo Pretelli La beffarda sorte ha giocato uno scherzo mancino a Pierpaolo Pretelli che attendeva un bacio dalla sua Giulia Salemi e, invece, si è ritrovato davanti Tommaso Zorzi che, in seguito a un gioco deciso dal GF Vip, non ha perso occasione per baciarlo in bocca. Nello specifico, la prova consisteva nell’abbinare a coppie i Vipponi e, a ogni squillo di tromba, ognuno di loro doveva correre sotto il vischio posizionato ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 26 dicembre 2020) Tommaso Zorzi ha baciato Pierpaolo Pretelli in seguito a un gioco natalizio voluto dal GF Vip. L’influencer milanese si sarebbe buttato nella vasca dov’era l’ex velino e l’avrebbe baciato in bocca. Zorzi aveva già affermato di voler alzare l’asticella dello show e con questo gesto, pare che ci sia riuscito alla. Ma vediamo insieme come sono andate precisamente le cose. GF Vip gossip, Tommaso Zorzi bacia Pierpaolo Pretelli La beffarda sorte ha giocato uno scherzo mancino a Pierpaolo Pretelli che attendeva undalla sua Giulia Salemi e, invece, si è ritrovato davanti Tommaso Zorzi che, in seguito a un gioco deciso dal GF Vip, non ha perso occasione per baciarlo in bocca. Nello specifico, la prova consisteva nell’abbinare a coppie ie, a ogni squillo di tromba, ognuno di loro doveva correre sotto il vischio posizionato ...

GrandeFratello : Sogni anche tu di essere commentato da Tommaso e Maria Teresa nella prossima puntata di #GFVIP FASHION SHOW? ?????? Da… - AGCOMunica : #agcom Nota su #televoto Grande Fratello Vip #GFvip #GrandeFratello - NicolaPorro : Il regalo di Natale dell'ineffabile Babbo Giuseppi? Il ?????????? ????????????????. Ma in realtà non è proprio così. Ecco perché… - sahlofoli : Ma tutti sti baci del grande fratello in tl io non me li meritavo io denuncio tutti - itsfra_ : RT @DEL4SERN4: Questo era il mio Grande Fratello, ed è finito. #gfvip -