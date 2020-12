Dungeon & Fighters, Arc System Works al lavoro su un picchiaduro basato sull'MMO Dungeon Fighter Online (Di sabato 26 dicembre 2020) Nella giornata di oggi, gli sviluppatori di Arc System Works, responsabili di Guilty Gear, Blazblue e del ben noto Dragon Ball FighterZ, hanno annunciato l'arrivo un nuovo picchiaduro, realizzato nel loro ormai iconico stile 2D/3D: Dungeons & Fighters Duel, gioco con licenza basata sull'MMO Online Dungeon Fighter Online. Molto probabilmente, anche vedendo il trailer e gli screenshot qui di seguito, non avrete la minima idea di cosa stiamo parlando e il motivo è semplice: Dungeon Fighter Online è un titolo che ha riscosso un successo astronomico nei territori ... Leggi su eurogamer (Di sabato 26 dicembre 2020) Nella giornata di oggi, gli sviluppatori di Arc, responsabili di Guilty Gear, Blazblue e del ben noto Dragon BallZ, hanno annunciato l'arrivo un nuovo, realizzato nel loro ormai iconico stile 2D/3D:Duel, gioco con licenza basata'MMO. Molto probabilmente, anche vedendo il trailer e gli screenshot qui di seguito, non avrete la minima idea di cosa stiamo parlando e il motivo è semplice:è un titolo che ha riscosso un successo astronomico nei territori ...

DUNGEONTERAPYA1 : PER I PORCELLONI DI MILANO CHE AMANO LE ESPERIENZE FORTI ORA C’È IL 'DUNGEON MEDIEVALE' - AaronmanPazzo : RT @SpaghettiShowd1: UN TITOLO INEDITO SVILUPPATO DA ARC SYSTEM WORKS IN ARRIVO?! Con un nuovo team-up composto da ArcSys, Neople e Eighti… - Dannolo1 : RT @SpaghettiShowd1: UN TITOLO INEDITO SVILUPPATO DA ARC SYSTEM WORKS IN ARRIVO?! Con un nuovo team-up composto da ArcSys, Neople e Eighti… - tsukinohanshin : @MiezaruShoujo Deus, le mie armi so lv 40 o 50 e fanno nulla nell ascension quest Childe non era male dai, basta a… - SpaghettiShowd1 : UN TITOLO INEDITO SVILUPPATO DA ARC SYSTEM WORKS IN ARRIVO?! Con un nuovo team-up composto da ArcSys, Neople e Eig… -