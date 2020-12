Uomo resta per ore bloccato nel bagno del treno: libero grazie ad un tweet (Di venerdì 25 dicembre 2020) bloccato per ore nel bagno di un treno, un Uomo ha cercato in tutti i modi di liberarsi senza ottenere alcun esito positivo. Il malcapitato protagonista della vicenda è un trentottenne inglese, rimasto incastrato a bordo di un treno a sud-est di Blackfriars. Al momento di liberare il servizio igienico, l’Uomo si è reso conto … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 25 dicembre 2020)per ore neldi un, unha cercato in tutti i modi di liberarsi senza ottenere alcun esito positivo. Il malcapitato protagonista della vicenda è un trentottenne inglese, rimasto incastrato a bordo di una sud-est di Blackfriars. Al momento di liberare il servizio igienico, l’si è reso conto … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Ultime Notizie dalla rete : Uomo resta Brescia, cade da un’impalcatura la mattina della Vigilia di Natale: muore un uomo di 79 anni Fanpage.it Uomo resta per ore bloccato nel bagno del treno: libero grazie ad un tweet

Bloccato per ore nel bagno di un treno, un uomo ha cercato in tutti i modi di liberarsi senza ottenere alcun esito positivo. Il malcapitato protagonista della vicenda è un trentottenne inglese ...

Addio Tacchella, il ricordo del Gap di uno dei suoi fondatori

SARONNO – “Apprendiamo con rammarico la scomparsa non solo di un grande uomo sportivo ... del Gruppo amatori podismo Gap Saronno. “Resta nella memoria e nei ricordi dei soci più storici ...

