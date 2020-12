Scarperia (Firenze) – Schianto contro un albero muore 22enne (Di venerdì 25 dicembre 2020) Vigilia di sangue sulle strade della provincia fiorentina. La vittima ha 22 anni Vigilia di sangue sulle strade della provincia fiorentina. Un incidente mortale è avvenuto la scorsa notte a Scarperia (Fi). Vittima una ragazza di 22 anni, deceduta sul colpo dopo uno Schianto su viale Kennedy. Sul posto, poco prima della mezzanotte, sono intervenuti i Leggi su periodicodaily (Di venerdì 25 dicembre 2020) Vigilia di sangue sulle strade della provincia fiorentina. La vittima ha 22 anni Vigilia di sangue sulle strade della provincia fiorentina. Un incidente mortale è avvenuto la scorsa notte a(Fi). Vittima una ragazza di 22 anni, deceduta sul colpo dopo unosu viale Kennedy. Sul posto, poco prima della mezzanotte, sono intervenuti i

MoliPietro : Scarperia (Firenze) – Schianto contro un albero muore 22enne - qn_lanazione : Tragica vigilia, muore a 22 anni in un incidente. 'Ciao Sofia, nostro angelo' #Firenze - Nazione_Firenze : RT @qn_lanazione: Tragedia nella notte, muore a 22 anni in un incidente. E' successo a Scarperia (#Firenze) - bizcommunityit : Tragedia nella notte, muore a 22 anni in un incidente - qn_lanazione : Tragedia nella notte, muore a 22 anni in un incidente. E' successo a Scarperia (#Firenze) -