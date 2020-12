Ron Burkle compra Neverland di Michael Jackson/ Ranch 'svenduto' per 22mln di dollari (Di venerdì 25 dicembre 2020) Addio al Neverland Ranch di Michael Jackson: l'ex residenza della popstar deceduta nel 2009 è stato 'svenduta' per 22 milioni di dollari al miliardario Ron Burkle, amico di famiglia Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 25 dicembre 2020) Addio aldi: l'ex residenza della popstar deceduta nel 2009 è stato 'svenduta' per 22 milioni dial miliardario Ron, amico di famiglia

Corriere : La proprietà è stata venduta per 22 milioni di dollari. Il prezzo richiesto della proprietà era di 100 milioni di d… - Open_gol : Il miliardario Ron Burkle si è aggiudicato il ranch Neverland di Michael Jackson - francobus100 : Michael Jackson, addio al sogno di Neverland: ranch venduto al miliardario Ron Burkle per 22 milioni di dollari… - infoitcultura : Il ranch Neverland di Michael Jackson ha un nuovo proprietario: venduto per 22 milioni al miliardario Ron Burkle - jonathandiaz_ : RT @ilmessaggeroit: Michael Jackson, addio al sogno di Neverland: ranch venduto al miliardario Ron Burkle per 22 milioni di dollari https:/… -