GF Vip | Natale hot per Giulia e Pierpaolo | prima in bagno | poi a letto…

DonatellaPazz : Mia figlia al telefono con la nonna a commentare i regali ricevuti dai vip del #GFvip È proprio un Natale strano di… - Davide05329936 : @GFVIP_Official Auguro a tutti gli inquilini della casa ed agli autori e sostenitori del Grande Fratello Vip, compr… - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, il criptico regalo di #Natale di #NataliaParagoni ad #AndreaZelletta getta l’ex tronista nello sconfort… - francyriki : RT @Manuel_Real_Off: Che cuccioli #GfVip - Manuel_Real_Off : Che cuccioli #GfVip -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Natale

Today.it

Oggi è Natale anche nella Casa del Gf Vip 5. Tutti gli inquilini hanno quindi pranzato insieme e, subito dopo, hanno scartato i regali che gli sono stati spediti da parenti e fidanzati. In particolare ...Che sia questo il regalo di Natale per la web influencer e l’ex Velino di Striscia la notizia? Una cosa è certa: in occasione delle festività natalizie Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono ...