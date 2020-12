F1 | Charles Leclerc troppo aggressivo nel Mondiale 2020? Poca scelta con una Ferrari lenta

Leggi su oasport

(Di venerdì 25 dicembre 2020) “L’aggressività che mi è costata il podio in Turchia e mi ha portato all’incidente nella seconda gara in Bahrain è anche quella che mi ha permesso durante la stagione di ottenere dei risultati e fare tanti punti quando proprio non ce lo aspettavamo“. Sono queste le parole di, nell’intervista concessa a Umberto Zappelloni de il Giornale. Il monegasco, reduce da un’annata molto difficile in F1 con la(conclusa nella classifica piloti in ottava posizione con 98 punti all’attivo), è stato criticato più di una volta per la sua eccessiva irruenza., infatti, avrebbe peccato di scarsa lucidità in situazioni critiche, quando avrebbe potuto accontentarsi. Il caso menzionato della Turchia è emblematico in questo, ma nello stesso tempo ci sono altri episodi nei quali, senza la voglia di gettare il ...