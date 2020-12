Covid, oltre mille positivi oggi in Campania e 7 persone decedute (Di venerdì 25 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSuperato quota mille nuovi positivi oggi in Campania. Si registrano, purtroppo, anche 7 decessi. La comunicazione arriva dall’Unità di Crisi Regionale. Questo il bollettino di oggi: positivi del giorno: 1.009 di cui: Asintomatici: 881 Sintomatici: 128Tamponi del giorno: 16.353 Totale positivi: 185.282 Totale tamponi: 1.983.047 ?Deceduti: 7 (*) Totale deceduti: 2.670 Guariti: 464 Totale guariti: 102.065 * 5 deceduti nelle ultime 48 ore e 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri? ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 102 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**) Posti letto di degenza occupati: 1.449 ** Posti ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSuperato quotanuoviin. Si registrano, purtroppo, anche 7 decessi. La comunicazione arriva dall’Unità di Crisi Regionale. Questo il bollettino didel giorno: 1.009 di cui: Asintomatici: 881 Sintomatici: 128Tamponi del giorno: 16.353 Totale: 185.282 Totale tamponi: 1.983.047 ?Deceduti: 7 (*) Totale deceduti: 2.670 Guariti: 464 Totale guariti: 102.065 * 5 deceduti nelle ultime 48 ore e 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri? ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 102 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**) Posti letto di degenza occupati: 1.449 ** Posti ...

