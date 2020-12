Chiusa in un sacco dell’immondizia con una corda al collo: Hope salvata dai volontari (Di venerdì 25 dicembre 2020) . Legata e rinChiusa in un sacco dell’immondizia: la storia di Hope, cagnolina di Benevento, è però a lieto fine. Una ragazza l’ha notata ed ha avvisato subito i volontari dell’associazione “Una Zampa sul Cuore”, che l’hanno tratta in salvo. Si cerca ora di capire chi possa aver compiuto un gesto tanto crudele, mentre Hope sarà data in adozione. Chiusa in un sacco dell’immondizia, con una corda al collo, ed abbandonata in strada. Il destino di una povera cagnolina era praticamente segnato, se non fosse stato per i volontari dell’associazione “Una Zampa sul Cuore” di Benevento, che l’hanno trovata, liberata e salvata. La piccola è stata chiamata Hope, ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 25 dicembre 2020) . Legata e rinin un: la storia di, cagnolina di Benevento, è però a lieto fine. Una ragazza l’ha notata ed ha avvisato subito idell’associazione “Una Zampa sul Cuore”, che l’hanno tratta in salvo. Si cerca ora di capire chi possa aver compiuto un gesto tanto crudele, mentresarà data in adozione.in un, con unaal, ed abbandonata in strada. Il destino di una povera cagnolina era praticamente segnato, se non fosse stato per idell’associazione “Una Zampa sul Cuore” di Benevento, che l’hanno trovata, liberata e. La piccola è stata chiamata, ...

Steso il Sasso Marconi la Bagnolese si rianima

I rossoblù chiudono la pratica al 37’ con un veloce ... secondo palo si avventa Formato che deve solamente spingere nel sacco (per lui è l’ottavo centro in campionato).

