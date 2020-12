Calcio: Real; Rodrygo stop di tre mesi, niente Atalanta (Di venerdì 25 dicembre 2020) ROMA, 25 DIC - Pessime notizie per Zidane e un duro colpo per Rodrygo. Il brasiliano, che si è dovuto fermare al 35 'della partita contro il Granada, ha una lesione al muscolare al bicipite femorale ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 25 dicembre 2020) ROMA, 25 DIC - Pessime notizie per Zidane e un duro colpo per. Il brasiliano, che si è dovuto fermare al 35 'della partita contro il Granada, ha una lesione al muscolare al bicipite femorale ...

susydigennaro : RT @napolimagazine: REAL MADRID - Per Rodrygo stop di tre mesi, niente gara contro l'Atalanta - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: REAL MADRID - Per Rodrygo stop di tre mesi, niente gara contro l'Atalanta - petrazzuolo : RT @napolimagazine: REAL MADRID - Per Rodrygo stop di tre mesi, niente gara contro l'Atalanta - napolimagazine : REAL MADRID - Per Rodrygo stop di tre mesi, niente gara contro l'Atalanta - apetrazzuolo : REAL MADRID - Per Rodrygo stop di tre mesi, niente gara contro l'Atalanta -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Real Calcio: Real; Rodrygo stop di tre mesi, niente Atalanta - Calcio ANSA Nuova Europa Real Madrid, Rodrygo fuori tre mesi. Salterà l'Atalanta

Il brasiliano, che si è dovuto fermare al 35 'della partita contro il Granada, ha una lesione muscolare al bicipite femorale destro, secondo quanto riportato dal Real Madrid in un rapporto medico ...

FIFA 21, i giocatori buggati nel FUT Ultimate Team

Video: Inter, nuove idee e rinforzi per Conte (Mediaset) Il punto di forza della Liga spagnola low cost di FIFA 21 è rappresentata sicuramente dal centrocampo e dalla difesa: Valverde del Real Madrid ...

Il brasiliano, che si è dovuto fermare al 35 'della partita contro il Granada, ha una lesione muscolare al bicipite femorale destro, secondo quanto riportato dal Real Madrid in un rapporto medico ...Video: Inter, nuove idee e rinforzi per Conte (Mediaset) Il punto di forza della Liga spagnola low cost di FIFA 21 è rappresentata sicuramente dal centrocampo e dalla difesa: Valverde del Real Madrid ...