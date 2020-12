Auto in transito distrutta dalle fiamme: le immagini dei Vigili del Fuoco (Di venerdì 25 dicembre 2020) In data odierna, i Vigili del Fuoco sono intervenuti sulla strada provinciale Monteforte - Taurano per un incendio che ha interessato un'Autovettura in transito. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo ... Leggi su avellinotoday (Di venerdì 25 dicembre 2020) In data odierna, idelsono intervenuti sulla strada provinciale Monteforte - Taurano per un incendio che ha interessato un'vettura in. Leche hanno avvolto il veicolo ...

irpiniatimes1 : Auto in transito a fuoco, grande spavento per il conducente - 24live_it : Pozzo Perla, auto contro un palo della telefonia: transito bloccato - - Cami71Michele : @MassimoMostosi @vladiluxuria @virginiaraggi @ignaziomarino Marino aveva da gestire covid? Tutte le città anche la… - lightmoon972 : RT @NapoliToday: #Cronaca #Poggioreale Napoli, lancia una pietra contro un'auto in transito: denunciato - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Napoli, danneggia un'auto con una #Pietra: denunciato 24enne a #Gianturco -… -

Ultime Notizie dalla rete : Auto transito Auto in transito a fuoco, grande spavento per il conducente https://www.irpiniatimes.it Amatrice, il sindaco Fontanella: «Il vero regalo di Natale? A primavera, le nuove case»

«Sarà realizzata la viabilità provvisoria, che transiterà sulla sinistra di Amatrice a salire, così da liberare il corso dal transito delle auto e permettere l’avvio dell’urbanizzazione» ...

Vigilia di Natale con maxi-rissa a Ercolano per un'auto in doppia fila

Una maxi rissa tra ragazzi, con motorini che scorrazzano, traffico impazzito tra clacson e urla ... si rincorrono e si azzuffano tra motorini in corsa e auto in sosta fino all’arrivo delle forze ...

«Sarà realizzata la viabilità provvisoria, che transiterà sulla sinistra di Amatrice a salire, così da liberare il corso dal transito delle auto e permettere l’avvio dell’urbanizzazione» ...Una maxi rissa tra ragazzi, con motorini che scorrazzano, traffico impazzito tra clacson e urla ... si rincorrono e si azzuffano tra motorini in corsa e auto in sosta fino all’arrivo delle forze ...