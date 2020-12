cronaca_news : Ventimiglia, il figlio del boss: 'Sono io l'assassino'. E a ponente si teme una guerra di 'ndrangheta… - StraNotizie : Ventimiglia, il figlio del boss: 'Sono io l'assassino'. E a ponente si teme una guerra di 'ndrangheta… - camillae16 : RT @sweetvangelz: Se mio figlio non sarà uguale a Milo Ventimiglia da giovane mi incazzo - sweetvangelz : Se mio figlio non sarà uguale a Milo Ventimiglia da giovane mi incazzo -

Ultime Notizie dalla rete : Ventimiglia figlio

La Repubblica

Domenico Pellegrino, 23 anni, è figlio e nipote di condannati per mafia. A settembre aveva freddato con un colpo alla nuca un italo francese ...Ventimiglia – Forse ad una svolta le indagini sull’omicidio ... malavitose di stampo mafioso se non della stessa Mafia. Domenico Pellegrino è il figlio di Giovanni Pellegrino, condannato in via ...