Ultime Notizie Roma del 24-12-2020 ore 10 | 10

(Di giovedì 24 dicembre 2020)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio l’Italia in zona rossa fino 27 cosa si può fare cosa no scatta oggi l’ho da un antico vidi di Natale tutta Italia entra in zona rossa fino al 27 e ieri corsa lo shopping last minute negozi al dettaglio da oggi chiusi per aperti i supermercati e farmacie e sono 14522 nuovi casi di coronavirus con 175364 Tamponi e 553 Morti nelle24 ore in Italia Superata la soglia delle 70000 vittime dall’inizio della pandemia e calano le terapie Intensive il tasso di positività di quasi 8 e 3 % in leggero aumento rispetto alle 8:01 della giornata di ieri il commissario Arcuri il vaccino a tutti non ci saranno corsie preferenziali non so se tutte le regioni riusciranno a fare i primi vaccini 27 so che possono esserebatti per 4 giorni Quindi le prime 9500 dosi dovranno ...