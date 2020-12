Traffico Roma del 24-12-2020 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 dicembre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati dalla redazione Studio Stefano Baiocchi tutto tranquillo in questa vigilia di Natale sulle strade cittadine anche in virtù dei provvedimenti restrittivi adottanti nell’ambito della al covid-19 nessuna segnalazione di rilievo sul raccordo e consolare anche sulle altre arterie non si registrano impedimenti di rilievo ricordiamo quindi che da oggi l’Italia in zona rossa e così sarà fino al 27 di dicembre spostamenti Dunque vietati se non per motivi di lavoro necessità e urgenza sono però consentiti gli spostamenti di Massimo 2 persone oltre ai figli minori di 14 anni una volta al giorno verso un’unica abitazione privata trasporto pubblico sulla linea B della metropolitana ricordiamo che le stazioni di Policlinico e di Castro Pretorio sono chiuse per lavori i treni vi transitano senza fermare oggi vigilia di Natale le tre linee ...