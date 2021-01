Serie A: quote vincente scudetto 2020-21. Milan al comando (Di giovedì 24 dicembre 2020) Lo dicevano in tanti che in questa stagione 2020-21 sarebbe potuto succedere di tutto. In effetti le variabili da considerare sono aumentate e scarsamente controllabili. Il 2021, per la Serie A, si è aperto con il Milan al comando sull’Inter, in attesa di sfide decisive in programma nelle prossime settimane. La Juve è rientrata nei InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 24 dicembre 2020) Lo dicevano in tanti che in questa stagione-21 sarebbe potuto succedere di tutto. In effetti le variabili da considerare sono aumentate e scarsamente controllabili. Il 2021, per laA, si è aperto con ilalsull’Inter, in attesa di sfide decisive in programma nelle prossime settimane. La Juve è rientrata nei InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

infobetting : Serie A: quote vincente scudetto 2020-21. Milan e Inter in fuga - sportli26181512 : Lazio-Roma, i bookmaker puntano su Fonseca. Ma in quota la corsa Champions è dura: Le quote per il derby di venerdì… - blab_live : #CoppaItalia, #NapoliEmpoli @sscnapoli @EmpoliCalcio i toscani primi in Serie B vogliono sorprendere! #Pronostico… - masmid : @MariangelaPira parla dell’@Inter oggettivamente: c’è da fidarsi. #amala Suning e il futuro dell'Inter: ipotesi e s… - sportli26181512 : Marotta: 'Suning sta valutando tutte le opportunità nel rispetto dell'Inter': Marotta: 'Suning sta valutando tutte… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie quote Scommesse 17^ giornata Serie A: quote e pronostico di Milan-Torino Calcio d'Angolo Coppa Italia, Fiorentina-Inter 1-2: decide Lukaku al 119', nei quarti derby con il Milan

I nerazzurri si qualificano grazie ad un gol del belga ad un minuto dalla fine dei supplementari. Nei 90' regolamentari in gol Vidal su rigore e Kouame.

SERIE A - Lazio-Roma, i bookmaker puntano sul giallorosso, ma in quota la corsa Champions è dura anche per Fonseca

Roma favorita, ma non troppo: questo il pronostico degli analisti di Planetwin365 per il derby romano di venerdì, il primo della storia a porte chiuse. Nel rispetto dell’attuale classifica (Roma terza ...

I nerazzurri si qualificano grazie ad un gol del belga ad un minuto dalla fine dei supplementari. Nei 90' regolamentari in gol Vidal su rigore e Kouame.Roma favorita, ma non troppo: questo il pronostico degli analisti di Planetwin365 per il derby romano di venerdì, il primo della storia a porte chiuse. Nel rispetto dell’attuale classifica (Roma terza ...