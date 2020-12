Scivola e muore precipitando dalla scogliera: era in videochiamata con la figlia per mostrarle una cascata (Di giovedì 24 dicembre 2020) Stava facendo una escursione con alcuni amici nella zona di Cuglieri (Or), ma è precipitato dalla scogliera di Capo Nieddu, finendo sulla spiaggia e morendo sul colpo. La vittima è un 44enne ... Leggi su leggo (Di giovedì 24 dicembre 2020) Stava facendo una escursione con alcuni amici nella zona di Cuglieri (Or), ma è precipitatodi Capo Nieddu, finendo sulla spiaggia e morendo sul colpo. La vittima è un 44enne ...

Forse a causa della pioggia, ma non si esclude nemmeno possa essere stato colpito da un malore, ha perso l’equilibrio ed è scivolato giù dalla struttura schiantandosi al suolo. I militari ...

Oristano, scivola e muore precipitando dalla scogliera: era in videochiamata con la figlia per mostrarle una cascata

Stava facendo una escursione con alcuni amici nella zona di Cuglieri (Or), ma è precipitato dalla scogliera di Capo Nieddu, finendo sulla spiaggia e morendo sul colpo. La vittima è ...

Forse a causa della pioggia, ma non si esclude nemmeno possa essere stato colpito da un malore, ha perso l'equilibrio ed è scivolato giù dalla struttura schiantandosi al suolo. I militari ...