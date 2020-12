Provano ad aggirare divieti anti-Covid | matrimonio interrotto

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Non tutto è andato come speravano i neo sposi. Già, perché i Carabinieri sono intervenuti poco prima che iniziassero i festeggiamenti. E’ successo a Castellammare di Stabia: dopo il “sì” pronunciato la mattina in chiesa, gli sposi avevano organizzato un banchetto con una decina di invitati. Questi ultimi, insieme alla coppia, avrebbero alloggiato nelle stanze dell’hotel-ristorante L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

franvalensise : La grande fuga al Sud prima del blocco...Gli italiani provano ad aggirare l'imminente DPCM ?? ??Cose che nascono quan… -

Ultime Notizie dalla rete : Provano aggirare

MeteoWeek

Non tutto è andato come speravano i neo sposi. Già, perché i Carabinieri sono intervenuti poco prima che iniziassero i festeggiamenti. E’ successo a Castellammare di Stabia: dopo il “sì” pronunciato ...Il rimborso del 10% esclude gli shop online ma c'è un modo per aggirare il blocco in maniera completamente legale: ecco come fare ...