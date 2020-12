Milleproroghe, via libera del Consiglio dei Ministri (Di giovedì 24 dicembre 2020) (Teleborsa) – È arrivato ieri sera il semaforo verde del Consiglio dei Ministri per il decreto Milleproroghe. Non ci sarà come era già emerso nei giorni scorsi il provvedimento blocca trivelle, mentre tra le misure approvate c’è una lista di misure legate all’emergenza che sono prorogate dal decreto per evitare la decadenza alla fine dell’anno. Tra queste ci sono diverse disposizioni sanitaria, altre necessarie per garantire l’operatività del commissario Arcuri alla produzione delle mascherine in deroga oltre alla possibilità di richiamare in corsia medici in pensione o specializzandi. Salvo anche il diritto dei genitori con figli under 14 di chiedere lo smart working e anche la possibilità di continuare ad acquistare buoni fruttiferi postali al telefono. Queste misure sono prorogate fino alla fine dello stato di emergenza e comunque ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 24 dicembre 2020) (Teleborsa) – È arrivato ieri sera il semaforo verde deldeiper il decreto. Non ci sarà come era già emerso nei giorni scorsi il provvedimento blocca trivelle, mentre tra le misure approvate c’è una lista di misure legate all’emergenza che sono prorogate dal decreto per evitare la decadenza alla fine dell’anno. Tra queste ci sono diverse disposizioni sanitaria, altre necessarie per garantire l’operatività del commissario Arcuri alla produzione delle mascherine in deroga oltre alla possibilità di richiamare in corsia medici in pensione o specializzandi. Salvo anche il diritto dei genitori con figli under 14 di chiedere lo smart working e anche la possibilità di continuare ad acquistare buoni fruttiferi postali al telefono. Queste misure sono prorogate fino alla fine dello stato di emergenza e comunque ...

