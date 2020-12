Microsoft Flight Simulator: finalmente disponibile la versione VR (Di giovedì 24 dicembre 2020) Tramite comunicato stampa, Microsoft ha annunciato di aver finalmente reso disponibile la modalità VR in Microsoft Flight Simulator, il suo ultimo amatissimo Simulatore Come avete potuto ben notare dalla nostra recensione, Microsoft Flight Simulator è stato un titolo soddisfacente sotto ogni punto di vista. Un Simulatore praticamente perfetto, che dona la possibilità di esplorare, dall’alto, l’intero pianeta terra in ogni suo piccolo particolare. Con un comparto tecnico da urlo (letteralmente, farlo girare sul vostro PC lo farà decisamente urlare) e ottime prestazioni generali, il titolo di Microsoft ha davvero rappresentato, per noi di tuttoteK, l’apice della simulazione intesa in ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 24 dicembre 2020) Tramite comunicato stampa,ha annunciato di averresola modalità VR in, il suo ultimo amatissimoe Come avete potuto ben notare dalla nostra recensione,è stato un titolo soddisfacente sotto ogni punto di vista. Une praticamente perfetto, che dona la possibilità di esplorare, dall’alto, l’intero pianeta terra in ogni suo piccolo particolare. Con un comparto tecnico da urlo (letteralmente, farlo girare sul vostro PC lo farà decisamente urlare) e ottime prestazioni generali, il titolo diha davvero rappresentato, per noi di tuttoteK, l’apice della simulazione intesa in ...

