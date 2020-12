MasterChef 10, stasera su Sky Uno la seconda puntata: anticipazioni (Di giovedì 24 dicembre 2020) stasera su Sky Uno alle 21:15 torna MasterChef 10 con la seconda puntata, che prevede già la prima eliminazione: le anticipazioni. Dopo l'applauditissimo esordio, nella seconda puntata di MasterChef 10, in onda stasera su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) alle 21:15 - sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC e in streaming su NOW TV - i giudici sceglieranno i protagonisti della nuova Masterclass, prima di dare poi il via ufficiale alla gara. Cinque grembiuli bianchi già assegnati, restano ancora tanti grembiuli grigi da trasformare in bianchi per accedere così, ufficialmente, alla Masterclass. Dopo la prima fase dei Live Cooking, in cui avevano convinto senza però ottenere ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 24 dicembre 2020)su Sky Uno alle 21:15 torna10 con la, che prevede già la prima eliminazione: le. Dopo l'applauditissimo esordio, nelladi10, in ondasu Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) alle 21:15 - sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC e in streaming su NOW TV - i giudici sceglieranno i protagonisti della nuova Masterclass, prima di dare poi il via ufficiale alla gara. Cinque grembiuli bianchi già assegnati, restano ancora tanti grembiuli grigi da trasformare in bianchi per accedere così, ufficialmente, alla Masterclass. Dopo la prima fase dei Live Cooking, in cui avevano convinto senza però ottenere ...

