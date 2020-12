"Love's in need of love today", l'augurio di buon Natale di Tarsia (Di giovedì 24 dicembre 2020) ... prodotte da Fernando Alba per Maqueta Records, a sorpresa esce con una cover stupenda e ci invita a riflettere attraverso le parole di Stevie Wonder scritte in " love's in need of love today " " (... Leggi su lopinionista (Di giovedì 24 dicembre 2020) ... prodotte da Fernando Alba per Maqueta Records, a sorpresa esce con una cover stupenda e ci invita a riflettere attraverso le parole di Stevie Wonder scritte in "'s inof" " (...

"Da tempo avevo in mente di fare un omaggio al grande Stevie Wonder ed un giorno, cantando in studio questo brano al pianoforte per mandarlo ad un caro ...

La cantautrice lucana Tarsia rendo omaggio a Stevie Wonder con ‘Love’s in need of love today’

La cantautrice lucana Tarsia a sorpresa esce con la cover Stevie Wonder 'Love's in need of love today' ('L'amore è nel bisogno di amore oggi'). Tarsia accompagna questa canzone con delle immagini che ...

