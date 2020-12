Il Natale in casa Governo è più tragicomico del capolavoro di De Filippo (Di giovedì 24 dicembre 2020) Dietro l’apparente armonia in casa Cupiello regnano contrasti, scontenti, illusioni perdute e l’inesauribile ingenuità del protagonista: e tutto alla fine culminerà in un dramma reso ancora più acuto dal paradossale e finto happy ending. È una commedia, quella di Eduardo, che da 70 anni riscuote grandissimo successo, anche nella (secondo noi) controversa versione televisiva dell’altra sera con protagonista Sergio Castellitto, perché è un testo che si adatta perfettamente a tante situazioni della vita reale, come nella vita politica, sospesa come sappiamo fra l’apparenza e la realtà. Oggi per esempio viviamo in una situazione politica apparentemente stabile («non ci sono alternative a questo Governo», dicono quelli che ci capiscono) ma in realtà traballante, esposta a qualunque ventata in grado di travolgerla, densa di fumi venefici, tentazioni di ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 24 dicembre 2020) Dietro l’apparente armonia inCupiello regnano contrasti, scontenti, illusioni perdute e l’inesauribile ingenuità del protagonista: e tutto alla fine culminerà in un dramma reso ancora più acuto dal paradossale e finto happy ending. È una commedia, quella di Eduardo, che da 70 anni riscuote grandissimo successo, anche nella (secondo noi) controversa versione televisiva dell’altra sera con protagonista Sergio Castellitto, perché è un testo che si adatta perfettamente a tante situazioni della vita reale, come nella vita politica, sospesa come sappiamo fra l’apparenza e la realtà. Oggi per esempio viviamo in una situazione politica apparentemente stabile («non ci sono alternative a questo», dicono quelli che ci capiscono) ma in realtà traballante, esposta a qualunque ventata in grado di travolgerla, densa di fumi venefici, tentazioni di ...

matteosalvinimi : Chico Forti, un altro italiano che dovrebbe festeggiare il Natale con amici e parenti, non in galera lontano da cas… - emergenzavvf : Prima di uscire di casa ricordatevi di spegnere le luci dell’albero di Natale. Usate la stessa precauzione di notte… - carlosibilia : Il mio primo incontro con un ministro nella scorsa legislatura fu il 13 ottobre 2013 per tentare una soluzione per… - Secchicandi1 : RT @Dadaduckappo: Io, la diretta h24 alla vigilia di Natale e il 25, non la seguo. E non lo farò perché mi fa specie seguire un programma n… - tuttobiciweb_it : Natale in casa Ineos, una super #sorpresa per dei super #tifosi -

Ultime Notizie dalla rete : Natale casa Natale: le regole per gustare la birra perfetta anche a casa - Terra & Gusto Agenzia ANSA In casa di riposo la "stanza degli abbracci": qui si vive calore e vicinanza

GALZIGNANO - Un abbraccio è vita, vicinanza e calore. Poco importa se avviene nelle modalità “asettiche” di un congegno che rende questo calore quasi artificiale. E ...

Vigilia e Natale a tavola, boom di ordini delivery

Disorientati come la signora che ordina e poi sottolinea che si farà trovare in casa (e dove ... Ferrara della Trattoria Scaccomato, dove per Natale si propongono tra l’altro tortellini ...

GALZIGNANO - Un abbraccio è vita, vicinanza e calore. Poco importa se avviene nelle modalità “asettiche” di un congegno che rende questo calore quasi artificiale. E ...Disorientati come la signora che ordina e poi sottolinea che si farà trovare in casa (e dove ... Ferrara della Trattoria Scaccomato, dove per Natale si propongono tra l’altro tortellini ...