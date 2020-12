3 nuove funzioni Windows 10 in arrivo in tempo per Natale: i dettagli (Di giovedì 24 dicembre 2020) Dopo aver annunciato i Games With Gold di gennaio 2020 per le console Xbox – qui i dettagli -, Microsoft si improvvisa di nuovo Babbo Natale. E lo fa con Windows 10, sistema operativo che sta andando ad accogliere tre importanti – e utili – e novità in tempo per le festività invernali. Novità snocciolate ufficialmente dallo stesso gigante di Redmond, che ora andremo a scoprire insieme nel dettaglio. La prima feature di Windows 10 introdotta per Natale 2020 è, come si legge sulle pagine del portale MSPowerUser, la possibilità di disinstallare le PWA (Progressive Web Apps) di Google Chrome direttamente dalle impostazioni del sistema operativo. Per chi non lo sapesse, le PWA possono essere installate con un semplice clic mentre si naviga su un sito web, e potrebbero ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 24 dicembre 2020) Dopo aver annunciato i Games With Gold di gennaio 2020 per le console Xbox – qui i-, Microsoft si improvvisa di nuovo Babbo. E lo fa con10, sistema operativo che sta andando ad accogliere tre importanti – e utili – e novità inper le festività invernali. Novità snocciolate ufficialmente dallo stesso gigante di Redmond, che ora andremo a scoprire insieme nelo. La prima feature di10 introdotta per2020 è, come si legge sulle pagine del portale MSPowerUser, la possibilità di disinstallare le PWA (Progressive Web Apps) di Google Chrome direttamente dalle impostazioni del sistema operativo. Per chi non lo sapesse, le PWA possono essere installate con un semplice clic mentre si naviga su un sito web, e potrebbero ...

Crotone, giovedì 24 Dicembre 2020. Su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, il Consiglio dei Ministri, nella seduta di ieri 23 dicembre ha deliberato la nomina di Maria Carolina Ippoli ...

In arrivo chiamate e videochiamate su WhatsAppWeb: ecco da quando e come funzionano Novità in arrivo su WhatsApp: come riportato da GqItalia.it, chiamate e videochiamate saranno ?

In arrivo chiamate e videochiamate su WhatsAppWeb: ecco da quando e come funzionano Novità in arrivo su WhatsApp: come riportato da GqItalia.it, chiamate e videochiamate saranno ?