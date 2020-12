Uomini e donne, perché da oggi non va in onda e quando torna su Canale 5 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) perché Uomini e donne da oggi non va in onda? E quando torna su Canale 5? Chi da oggi pomeriggio, mercoledì 23 dicembre 2020, si sintonizza sulla rete ammiraglia di Mediaset, nel consueto orario delle 14.45, nota sicuramente che l’amato programma targato Maria De Filippi non è più in programmazione. Ma quali sono i motivi di quest’assenza dal palinsesto di rete? Uomini e donne, perché da oggi non va in onda? Diciamo subito che Uomini e donne non è stato sospeso, né tantomeno cancellato. Siamo, invece, di fronte ad una fisiologica pausa tv del programma. La trasmissione è andata in onda fino a ieri, 22 ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 23 dicembre 2020)danon va in? Esu5? Chi dapomeriggio, mercoledì 23 dicembre 2020, si sintonizza sulla rete ammiraglia di Mediaset, nel consueto orario delle 14.45, nota sicuramente che l’amato programma targato Maria De Filippi non è più in programmazione. Ma quali sono i motivi di quest’assenza dal palinsesto di rete?danon va in? Diciamo subito chenon è stato sospeso, né tantomeno cancellato. Siamo, invece, di fronte ad una fisiologica pausa tv del programma. La trasmissione è andata infino a ieri, 22 ...

