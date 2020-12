Ultime Notizie Roma del 23-12-2020 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 23 dicembre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano ancora emergenza coronavirus in apertura il bilancio di ieri sono stati 13318 i nuovi casi individuati in Italia 628 l’incremento delle vittime in un giorno il rapporto tra tampone e positivi individuati al 8,01% in netta diminuzione rispetto al 12,3% di lunedì 2687 i pazienti ricoverati in terapia intensiva ieri circolare del ministero ai Prefetti per predisporre servizi efficaci che garantiscono durante le fette la corretta osservanza dei divieti previsti dal decreto di Natale in particolare verranno effettuati controlli lungo le arterie di traffico in ambito cittadino per prevenire possibili gradazioni alle restrizioni alla mobilità e situazioni di assembramento o di mancato rispetto del distanziamento interpersonale Intanto è arrivato il via libera ...