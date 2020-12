Rosalinda, Dayane e Sonia: è Mario Ermito l’oggetto del contendere? Parla Signorini (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Nelle ultime ore nella Casa del GF Vip sono emersi alcuni retroscena relativi ai trascorsi tra Rosalinda Cannavò e Mario Ermito. I due hanno una amicizia molto forte che però la scorsa estate è sfociata in uno scambio di messaggi proprio nel periodo in cui Rosalinda aveva rotto con il fidanzato storico Giuliano. Nel frattempo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Nelle ultime ore nella Casa del GF Vip sono emersi alcuni retroscena relativi ai trascorsi traCannavò e. I due hanno una amicizia molto forte che però la scorsa estate è sfociata in uno scambio di messaggi proprio nel periodo in cuiaveva rotto con il fidanzato storico Giuliano. Nel frattempo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

