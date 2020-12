Quando Katy Perry si faceva passare per Zooey Deschanel (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Gemelle. Separate alla nascita. Come guardarsi in uno specchio. Sosia. Potrebbero andare avanti così all’infinito Katy Perry e Zooey Deschanel. La musicista e l’attrice. Amiche che si somigliano talmente tanto da scherzarci sopra. E, nel caso di Katy, approfittarne pure un po’. E non solo per farci un video divertente e colorato. Il nuovo video, Not the End of the World Nella diretta Instagram sul profilo di Katy Perry, la cantante e l’attrice hanno chiacchierato per presentare il nuovo video del singolo Not the End of the World. Dove degli alieni blu come i Puffi rapiscono Zooey Deschanel scambiandola per Katy Perry. Ma Quando Zooey scopre che gli alieni vogliono ... Leggi su amica (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Gemelle. Separate alla nascita. Come guardarsi in uno specchio. Sosia. Potrebbero andare avanti così all’infinito. La musicista e l’attrice. Amiche che si somigliano talmente tanto da scherzarci sopra. E, nel caso di, approfittarne pure un po’. E non solo per farci un video divertente e colorato. Il nuovo video, Not the End of the World Nella diretta Instagram sul profilo di, la cantante e l’attrice hanno chiacchierato per presentare il nuovo video del singolo Not the End of the World. Dove degli alieni blu come i Puffi rapisconoscambiandola per. Mascopre che gli alieni vogliono ...

Katy Perry ammette: "Mi sono spacciata per Zooey Deschanel quando non ero famosa"

Katy Perry ha ammesso di aver spesso sfruttato la sua somiglianza con Zooey Deschanel per entrare gratis nei club di Los Angeles quando ancora non era famosa e non aveva soldi. Katy Perry e Zooey Desc ...

