Punire il consumo di droga

Altro che depenalizzare il consumo di sostante stupefacenti. Io sono per punirlo. Essere fuori di testa per aver «pippato» non è un'attenuante: per me è un'aggravante. Hai accettato di correre il rischio, dunque paga. Il 15 dicembre il segretario dei Radicali italiani Massimo Iervolino ha lanciato l'ennesimo appello per la liberalizzazione delle droghe. «Solo nell'ultimo mese, a Roma sono state arrestate 115 persone per spaccio e traffico della droga» ha detto via Facebook l'erede di Marco Pannella. «Bisogna ribaltare l'approccio della lotta alla droga attraverso politiche antiproibizioniste volte alla legalizzazione della cannabis e alla depenalizzazione dei reati legati al consumo delle altre sostanze». E per questo il segretario di ciò che resta del partito con la rosa nel pugno ha chiesto al centrosinistra di ...

