Palermo-Bari, Odjer e i presunti insulti razzisti: "Grazie a chi mi sta scrivendo"

Finale teso nella sfida tra Palermo e Bari andata in scena questo pomeriggio al "Renzo Barbera", conclusasi con un pareggio deciso dalle reti di D'Ursi e Lucca. Il centrocampista rosanero Moses Odjer, infatti, a pochi minuti dal triplice fischio, ha rivolto delle accuse all'attaccante biancorosso Mirko Antenucci - reo, secondo il centrocampista - di avergli rivolto degli insulti razzisti. Una vicenda che ha fatto scoppiare una discussione parecchio animata tra il calciatore rosa e il bomber dei galletti, il quale, ha ammesso il diverbio con Odjer negando però con forza le accuse mosse dallo stesso centrocampista.

