Milan-Lazio: ecco la probabile formazione rossonera (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Milan-Lazio: questa sera i rossoneri sfideranno il team di Simone Inzaghi. ecco la probabile formazione di Stefano Pioli Questa sera il Milan di Stefano Pioli affronterà la Lazio di Simone Inzaghi nel match valido per la quattordicesima giornata di Serie A. Tra le file rossonere tornano Tonali e Rebic. In porta agirà come sempre Gianluigi Donnarumma. Difesa blindata, con l'assenza di Kjaer: Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez. A centrocampo pronto Tonali e Krunic. In avanti ballottaggio Rebic-Diaz. Uno tra il croato e l'ex Real Madrid si unirà al tridente formato da Saelemaekers e Calhanoglu. Unica punta Rafael Leao.

