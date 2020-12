Milan-Lazio 3-2, Inzaghi: “Risultato bugiardo, ci servirà da lezione” (Di giovedì 24 dicembre 2020) “Mi ha fatto arrabbiare il Risultato, un Risultato bugiardo per quanto visto in campo. Siamo dispiaciuti, siamo venuti qua con problema di formazione abbiamo ma abbiamo tenuto il campo e avremmo meritato molto di più. Ci servirà da lezione, la Lazio ha fatto un’ottima gara pur concedendo due gol su palla inattiva. La prestazione però è di buon auspicio”. Lo ha dichiarato il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, dopo la sconfitta in extremis contro il Milan a San Siro. “Il problema vero è che bisogna fare più attenzione, non si possono concedere due palle inattive e un rigore: con questo Milan non te lo puoi permettere. Ci manca qualche punto – ha detto l’allenatore biancoceleste ai microfoni di DAZN – ma sono convinto ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 dicembre 2020) “Mi ha fatto arrabbiare il, unper quanto visto in campo. Siamo dispiaciuti, siamo venuti qua con problema di formazione abbiamo ma abbiamo tenuto il campo e avremmo meritato molto di più. Cida, laha fatto un’ottima gara pur concedendo due gol su palla inattiva. La prestazione però è di buon auspicio”. Lo ha dichiarato il tecnico della, Simone, dopo la sconfitta in extremis contro ila San Siro. “Il problema vero è che bisogna fare più attenzione, non si possono concedere due palle inattive e un rigore: con questonon te lo puoi permettere. Ci manca qualche punto – ha detto l’allenatore biancoceleste ai microfoni di DAZN – ma sono convinto ...

