Messi supera il record di Pelé: una birra ad ogni portiere ‘trafitto’ da un gol (Di mercoledì 23 dicembre 2020) E’ sempre più Leo Messi. L’argentino supera un altro record e si conferma uno dei migliori calciatori della storia del calcio. Dopo il gol realizzato nella sfida contro il Valladolid ha raggiunto 644 reti messe a segno con la maglia del Barcellona, uno in più di quelli realizzati dal brasiliano. “Quando ho cominciato a giocare a calcio non pensavo di battere record. E tantomeno avrei mai pensato di infrangerne uno di Pelé”, ha scritto l’argentino sul profilo social. “Posso solo ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato in questi anni, dai miei compagni di squadra, alla mia famiglia, i miei amici e tutti quelli che mi sostengono ogni giorno. Un abbraccio”, conclude il calciatore del Barcellona. Il record di Messi, l’omaggio per i portieri La ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 23 dicembre 2020) E’ sempre più Leo. L’argentinoun altroe si conferma uno dei migliori calciatori della storia del calcio. Dopo il gol realizzato nella sfida contro il Valladolid ha raggiunto 644 reti messe a segno con la maglia del Barcellona, uno in più di quelli realizzati dal brasiliano. “Quando ho cominciato a giocare a calcio non pensavo di battere. E tantomeno avrei mai pensato di infrangerne uno di”, ha scritto l’argentino sul profilo social. “Posso solo ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato in questi anni, dai miei compagni di squadra, alla mia famiglia, i miei amici e tutti quelli che mi sostengonogiorno. Un abbraccio”, conclude il calciatore del Barcellona. Ildi, l’omaggio per i portieri La ...

