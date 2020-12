Manovra: ok da Commissione, torna in Aula. In giornata la fiducia (Di mercoledì 23 dicembre 2020) A passo spedito per evitare l'esercizio provvisorio: la Manovra economica sta per esaurire le ultime formalità alla Camera, per poi tornare per la lettura ed il voto definitivi al Senato entro il 27 ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) A passo spedito per evitare l'esercizio provvisorio: laeconomica sta per esaurire le ultime formalità alla Camera, per poire per la lettura ed il voto definitivi al Senato entro il 27 ...

La commissione Bilancio, come ha spiegato il presidente Fabio Melilli, ha terminato i suoi lavori, l’ulteriore rinvio si è reso necessario per consentire l’elaborazione dei testi da esaminare.

Ma perché quando c'è un'emergenza è sempre il Mezzogiorno a rimetterci?

Perde parte dei fondi del React Eu la decontribuzione del 30% sul costo del lavoro nelle regioni del Mezzogiorno. Un “taglio” operato attraverso un emendamento alla legge di stabilità approvato dalla ...

La commissione Bilancio, come ha spiegato il presidente Fabio Melilli, ha terminato i suoi lavori, l'ulteriore rinvio si è reso necessario per consentire l'elaborazione dei testi da esaminare.