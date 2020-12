Kena: Bridge of Spirits sfrutterà le feature del DualSense e lo studio stuzzica i fan con un possibile DLC (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Con il controller DualSense che ha diverse feature tra cui feedback aptico e grilletti adattivi, la maggior parte dei giochi per PlayStation 5 utilizza le nuove funzionalità. Kena: Bridge of Spirits non fa eccezione. Secondo un'intervista dello studio di sviluppo, queste funzionalità avranno una varietà di applicazioni per le abilità, l'equipaggiamento ed i combattimenti di Kena. Mike Grier, uno dei due co-creatori del gioco, ha spiegato in dettaglio come verranno utilizzati sia il feedback tattile che i grilletti adattivi per armi come l'arco: "Usiamo il feedback aptico su tutte le abilità e lo scudo di Kena e al momento usiamo i grilletti adattivi quando usiamo l'arco. Si sente un po' di resistenza sul grilletto destro mentre tenderete completamente ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Con il controllerche ha diversetra cui feedback aptico e grilletti adattivi, la maggior parte dei giochi per PlayStation 5 utilizza le nuove funzionalità.ofnon fa eccezione. Secondo un'intervista dellodi sviluppo, queste funzionalità avranno una varietà di applicazioni per le abilità, l'equipaggiamento ed i combattimenti di. Mike Grier, uno dei due co-creatori del gioco, ha spiegato in dettaglio come verranno utilizzati sia il feedback tattile che i grilletti adattivi per armi come l'arco: "Usiamo il feedback aptico su tutte le abilità e lo scudo die al momento usiamo i grilletti adattivi quando usiamo l'arco. Si sente un po' di resistenza sul grilletto destro mentre tenderete completamente ...

Eurogamer_it : #KenaBridgeofSpirits sfrutterà le feature del #DualSense: possibile DLC in futuro. - Lollowitz : RT @IGNitalia: Mike e Josh Grier di Ember Lab parlano #Kena: Bridge of Spirits su PS5 e suggeriscono la possibile introduzione di spiriti a… - Il_Paradroide : RT @IGNitalia: Mike e Josh Grier di Ember Lab parlano #Kena: Bridge of Spirits su PS5 e suggeriscono la possibile introduzione di spiriti a… - IGNitalia : Mike e Josh Grier di Ember Lab parlano #Kena: Bridge of Spirits su PS5 e suggeriscono la possibile introduzione di… - GamingTalker : Kena Bridge of Spirits, dettagli sulle funzionalità del DualSense: spiriti aggiuntivi potrebbero arrivare in futuro… -

Ultime Notizie dalla rete : Kena Bridge Kena: Bridge of Spirits, svelate le feature del DualSense, primi indizi sui DLC Game Legends Kena: Bridge of Spirits sfrutterà le feature del DualSense e lo studio stuzzica i fan con un possibile DLC

Lo studio di sviluppo di Kena: Bridge of Spirits parla delle funzionalità del DualSense e stuzzica i fan con un possibile DLC.

Kena: Bridge of Spirits, lo studio parla delle funzionalità del DualSense e suggerisce l'arrivo di DLC

Kena: Bridge of Spirits non ha ricevuto una presentazione in pompa magna, ma sin dalla pubblicazione del primo trailer è riuscito a guadagnarsi un piccolo spazio nei cuori di centinaia di migliaia di ...

Lo studio di sviluppo di Kena: Bridge of Spirits parla delle funzionalità del DualSense e stuzzica i fan con un possibile DLC.Kena: Bridge of Spirits non ha ricevuto una presentazione in pompa magna, ma sin dalla pubblicazione del primo trailer è riuscito a guadagnarsi un piccolo spazio nei cuori di centinaia di migliaia di ...